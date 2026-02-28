ボートレース江戸川の「第24回日本モーターボート選手会会長賞」が28日に幕を開けた。初日、動きが光っていた一人が香月大輝（25＝福岡）だ。1回走りの3R3号艇でコンマ13のトップスタートを決めると1マークは豪快に捲って江戸川初勝利を挙げた。65期の父・大介（56＝福岡）はセンター強攻が持ち味のレーサー。その勇姿が重なった瞬間でもあった。今節の相棒38号機は「前検は直線があんまりで、ターン回りは良さそうって