◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンの森下翔太外野手（25）がWBCでのレギュラー奪取をアピールする一発を放った。中日との壮行試合に「5番・右翼」で出場。22日の壮行試合・ソフトバンク戦で左翼席中段へ突き刺した2ランに続く“2号”となった。2回、先頭打者で迎えた第1打席に大野の変化球を捉えた打球は新設された“ホームランウイング1号”となる飛