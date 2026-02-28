DeNAは28日、横浜スタジアム開場50周年の記念プロジェクトとして、球場内に新たに設置された「BALLPARKBRICKSTORIES」の記念レンガと手形プレートをお披露目した。ファンが有償で名前が刻印されたレンガを設置するファン参加型のプロジェクトで、収益は球場施設の維持管理費として活用される。また、球団レジェンドの手形も設置され、昨季まで監督を務めた三浦大輔球団アンバサダー（52）は自身の手形プレートに手を合わ