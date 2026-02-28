仙台市で開かれた、震災遺構・旧大川小の校舎保存の在り方を考えるシンポジウム＝28日午後2011年3月の東日本大震災の津波で児童と教職員84人が犠牲になった震災遺構・旧大川小（宮城県石巻市）について、校舎保存の在り方を考えるシンポジウムが28日、仙台市で開かれた。小学5年の次女を亡くした紫桃隆洋さん（61）は「劣化が進んでいる。対策して長く残せれば、未来の命を守ることにつながる」と訴えた。研究者ら約60人が訪れ