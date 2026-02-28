浦和に逆転勝ちし、喜ぶチャブリッチ（中央）ら鹿島イレブン＝埼玉スタジアム明治安田J1百年構想リーグ第4節（28日・埼玉スタジアムほか＝5試合）東は鹿島が浦和に3―2で逆転勝ちして3連勝とし、勝ち点10で首位に浮上した。柏はFC東京に2―0で快勝し、横浜Mは3―2で東京Vを破って、それぞれ初勝利を挙げた。西はG大阪が清水と2―2からのPK戦を5―4で制し、勝ち点8とした。清水は同5。長崎はC大阪を1―0で下し、同6とした。