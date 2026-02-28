ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は28日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、3月1日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。なお、この日は強い追い風のため終日、安定板が装着された。万事休すだった。準優勝戦10R2号艇の川野芽唯（39＝福岡）は6着。1周1マークで今井裕梨の引き波にハマってしまった。「特訓から今井選手に出られていたので、ちょっと厳しかったです」と機力