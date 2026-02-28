俳優の水上恒司（26）が、一般女性を結婚したことを報告した。所属事務所が28日に公式サイトで発表した。【画像】お相手は妊娠中！事務所が発表した水上恒司の結婚報告文サイトでは「日頃より水上恒司へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と説明。「なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせ