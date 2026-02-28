イスラエルとアメリカがイランへの「先制攻撃」を開始しました。【映像】イスラエルの攻撃で煙が立ち上る様子・首都テヘラントランプ大統領は再び核開発ができないよう、徹底的に攻撃するとSNSに動画を投稿しました。アメリカのトランプ大統領はSNSに投稿した動画で「アメリカ軍はイランへの大規模な戦闘を開始した」話しました。これまでイランがアメリカや西側諸国を脅かしてきたとして再び核開発ができないよう、徹底的