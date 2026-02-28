2月28日、中山競馬場で行われた9R・水仙賞（3歳1勝クラス・芝2200m）は、C.ルメール騎乗の3番人気、ノーブルサヴェージ（牡3・美浦・森一誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のブレットパス（牡3・栗東・中内田充正）、3着に2番人気のイベントホライゾン（牡3・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは2:12.7（良）。【中山6R】レイデオロ産駒 フロレセールが断然の支持に応えるリオンディーズ産駒水仙賞・ノーブルサヴェ