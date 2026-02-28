試合前セレモニーで大谷がドアラをスルー、3年前の塩対応を再現野球日本代表「侍ジャパン」のドジャース・大谷翔平投手が28日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合の試合前セレモニーで見せた“塩対応”がファンの爆笑をさらっている。中日のマスコット・ドアラからのハイタッチを華麗にスルー。SNS上では「まーた大谷翔平がドアラを無視してる」と歓喜の声が上がった。この日、試合は欠場予定だったが、試合前には大