映画『秒速5センチメートル』やドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』への出演で話題を集める俳優・青木柚さんがRayに登場！今回は、“青春”に関するエピソードをフカボリしました♡ 学生時代の思い出や、共演者さんとの青春エピも...！ぜひ最後までチェックしてくださいね。青木柚と青春トーク彼が役になじむのか、役が彼になじむのか……演じる役によって自分の色をコロコロと変化させる、令和のカメレオン俳優・青木柚