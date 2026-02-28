２８日にラストライドを終えた１１１０勝ジョッキーの言葉に、ＳＮＳ上では感動の声が続出している。Ｘでもトレンド入りした。調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝はこの日が、騎手としてのラストデー。阪神で７鞍に騎乗し、マーガレットＳ（タマモイカロス）では、藤岡健一調教師との父子コンビで見事に勝利を飾った。最終レース後にはウイナーズサークルで引退式が行われ、藤岡騎手は「（弟の康太さんの