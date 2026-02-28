◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日ー日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンのＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が先制アーチを放った。初回２死、中日・大野のカットボールをとらえた。左翼へ推定飛距離１２０・１メートル（データは速報アプリ・ＮＰＢ＋）の豪快なソロ。ベンチに戻ると、決めポーズの「デスターシャ」を決めた。「打ったのは曲がり球。最高の形になってよかった。本番に向けて最高の状態