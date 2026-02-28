アメリカのトランプ政権とイランによるこれまでの交渉などの経緯です。トランプ大統領は第1次政権の時に実施したイランに対する「最大限の圧力」政策を第2次政権発足直後に復活させるなど、一貫して強硬な姿勢を示してきました。2025年3月にはアメリカメディアのインタビューで、イランの最高指導者・ハメネイ師に核開発をめぐる交渉を呼びかける書簡を送ったことを明らかにしたうえで、「イランへの対応には2つの方法がある。軍事