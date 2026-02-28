俳優の水上恒司（26）が28日、結婚を発表した。お相手は一般女性。所属事務所が公式サイトで伝えた。所属事務所は「この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と報告。「なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます」と伝え、「また、お相手は一般の方となりま