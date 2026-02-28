スノーボード女子でミラノ・コルティナ五輪で金、銅メダルを獲得した村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２８日、インスタグラムを更新。私服姿の自撮りショットを投稿し、大反響を集めた。村瀬はライダースジャケットを着用し、首にはヘッドホンをかけた姿。パンツのポケットに手を入れ、かっこよく決めた写真も公開した。「おすし」と絵文字付きのメッセージと、写真も。フォロワーからは「本当にオシャレすぎる」