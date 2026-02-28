春の訪れとともに、ときめく赤をまとった特別なコレクションが登場♡Maison de FLEURとフランスの名門ゴブラン織りメーカーART DE LYSによる第7弾コラボは、『AtelierSucré（アトリエ・シュクレ）ー裏通りの菓子屋が包む、緋い実の物語ー』がテーマ。完熟いちごのように深みのある赤と繊細な織りが織りなす、気品あふれる全7型がラインアップします。 苺香るゴブランの世界観 130年以