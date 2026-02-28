◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。前夜の第1戦では佐藤の先制3ランなどで5―3で勝利。連勝を狙い、打順は1〜6番までは同じで、前夜は9番で本塁打を放ったサポートメンバーの佐々木が7番に。捕手は若月に代わって坂本が先発した。初回2死から3番・牧が中日