爆笑問題の太田光が２８日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」に出演。同局の看板チャリティ番組「ミュージックソン」での思い出を語った。太田はニッポン放送について「いろいろあって出入り禁止になって、舞い戻って参りました」などと言うと、「ミュージックソン。あれをやるのが夢だった。子どもの頃からニッポン放送を聞いていて、欽ちゃんが（ミュージックソンを）やってたから。欽ちゃんの大ファン