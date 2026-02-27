僕が見たかった青空の金澤亜美1st写真集『プロローグ』（東京ニュース通信社／2026年2月27日発売）の重版が決定した。このたびの重版を記念し3月28日（土）にジュンク堂書店池袋本店にてイベントが開催される。 【写真】金澤亜美1st写真集『プロローグ』収録カット 僕が見たかった青空のメンバーで、最新シングル「あれはフェアリー」で表題曲メインメンバー（センター）を務める