3月1日、新潟市中央区で将棋の棋王戦第3局が行われます。会場となる新潟グランドホテルでは、2月28日、藤井聡太棋王と挑戦者の増田康宏八段が、対局で使用する将棋盤や駒などを確認する検分に臨みました。去年と同じ顔合わせとなった棋王戦。藤井棋王が4連覇を果たすか、雪辱を期す増田八段が初タイトルを掴むか…ここまでの成績は1勝1敗で、勝者が王手をかけます。