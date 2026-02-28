練習試合前に記念撮影するWBCオーストラリア代表とプロ野球DeNAの選手ら＝横浜ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表と同じ1次リーグC組に入るオーストラリア代表が28日、横浜スタジアムでプロ野球DeNAとの練習試合に臨み、0―2で敗れた。ディンゴの登録名で、中日在籍時に井端監督ともプレーしたニルソン監督は「いい準備ができている。日本は世界一のチームで対戦が楽しみだ」と手応えを口にした。米大リーグ