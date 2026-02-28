【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２月２８日のイラン攻撃を受けたビデオ演説で、「偉大な誇り高きイランの人々へ。自由の時が来ている」と蜂起を呼びかけた。「攻撃が終わったら政府を引き継げ。あなたたちのものになる。おそらく何世代にもわたる唯一のチャンスになるだろう」と訴えた。トランプ氏は「あなたたちは長年にわたり米国の助けを求めてきたが一度も得られなかった」と話し、体制転換を望むイラン国