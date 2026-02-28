ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月27日、同社公式ブログを更新し、その中で現行展開中のPlayStation 5 Proで「進化版PSSR」を導入したと明らかにした。同日発売された『バイオハザード レクイエム』ではすでに有効化でき、品質と性能の改善を体験できる。PlayStation 5 Proに『進化版PSSR』導入へ、旧PSSR対応タイトルでも有効化できるようにPlayStation 5では描画支援機能としてPSSR（PlayStationスペクトルスーパ