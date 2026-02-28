「戦争を伝えること」は、なぜこんなにも難しくなったのか――。放送倫理・番組向上機構(BPO)の青少年委員会が、昨年11月に開催した沖縄県内の放送局との意見交換会の内容を公表した。浮かび上がったのは、若い世代の“矛盾したリアル”。中高生の77％が戦争に関心を持ちながらも、約4人に1人は「悲惨な映像は見たくない」と感じているという。(左から)沖縄テレビ、琉球放送・琉球朝日放送意見交換会には、NHK沖縄放送局、沖縄テレ