俳優の水上恒司（２６）が２８日、所属事務所「合同会社ＨＡＫＵ」の公式サイトを通じて結婚を発表した。お相手は一般女性で、第１子が誕生予定であることも明かした。２０２６年に入って人気俳優のゴールインが続いており、今月１１日には俳優の神尾楓珠（２７）が歌手で女優の平手友梨奈との結婚を公表したばかり。１月には本郷奏多（３５）、神木隆之介（３２）も結婚を報告している。水上の所属事務所の公式サイトで「この