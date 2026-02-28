◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第４節ＦＣ東京０―２柏（２８日・味の素スタジアム）ＦＣ東京は後半、柏のＦＷ垣田、ＭＦ瀬川にゴールを許し、０―２で完敗。２つのＰＫ勝ちを含む開幕３連勝と好調だったが、今季４戦目で初黒星を喫した。この試合ではＭＦ佐藤龍之介が初先発し、前半から好機をつくったが、後半は昨季リーグ２位の柏に押し込まれ、屈した。特別大会はＪ１の記録には残らないが、“クラブ初”の開幕４連