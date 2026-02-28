■全国の天気低気圧が発達しながら北海道の東へ進み、動きが遅くなるでしょう。本州付近には、北から高気圧が張り出す見込みです。西日本や東日本は、広い範囲で晴れるでしょう。北日本は、雲が多めですが晴れ間の出る所が多い見込みです。また、北日本では、北西の風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は、全国的に2月28日（土）より低くなりますが、3月下旬並みの所が多く、強い冷え込みはなさそうです。日中の気温は、北日本