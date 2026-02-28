J2のカターレ富山はきょうホーム開幕戦に臨み、FC大阪にPK戦の末、勝利しました。サッカー、「J2J3百年構想リーグ」。J2のカターレ富山はきょう、県総合運動公園陸上競技場でJ3のFC大阪とのホーム開幕戦に臨みました。ここまでの2試合で圧倒的な得点力で連勝中のカターレは、前半早々から何度もシュートを放ちますが、なかなか得点に結びつかず、0対0のまま今シーズン初のP