イランに対する大規模軍事作戦について発言するトランプ米大統領＝28日（トランプ氏のソーシャルメディアの投稿画面から、ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は28日、交流サイト（SNS）に投稿した動画で「軍事行動の目的はイランという凶悪な集団による差し迫った脅威を排除し、米国民を守ることだ」としてイラン攻撃を正当化した。イランは「世界で一番のテロ支援国家」だとし「核開発の野心を放棄するあらゆ