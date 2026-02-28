◇練習試合DeNA2―0オーストラリア代表（2026年2月28日横浜）侍ジャパンがWBCの1次リーグ第3戦（8日、東京ドーム）で対戦するオーストラリア代表がDeNAと練習試合を行い、0―2で敗れた。打線が3安打無得点と沈黙。一方で投手陣は3番手で登板したエース格の左腕・オラフリンが3回をパーフェクトに抑えるなど、6投手のリレーで計2失点に抑えた。現役時代にディンゴの登録名で中日でプレーしたニルソン監督は「投手はしっか