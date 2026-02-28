「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２８日、バンテリンドーム）中日の人気マスコット・ドアラが２大会連続の悲劇を食らった。試合前セレモニーが始まり、ドアラは三塁線上で金子ヘッドコーチの隣に陣取り、侍ジャパンの選手たちを待ち受けた。そして全選手とハイタッチ。いよいよ大谷が走ってくると左手を差し出し、大谷も右手でタッチしようとしたがまさかのスルーとなった。ドアラは前