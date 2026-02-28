【カイロ＝溝田拓士】イラクメディアは２８日、米国とイスラエルによるイラン攻撃の後、イラクの首都バグダッド南方で複数の爆発があったと報じた。イラクには「抵抗の枢軸」と呼ばれる親イラン勢力の民兵組織がおり、イランが攻撃を受けた場合には「総力戦になる」として反撃する姿勢を見せていた。