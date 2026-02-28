TOMOOが、アリーナツアー『TOMOO Arena Tour 2026』を11月に開催する。 （関連：歌声分析 Vol.4：TOMOO透明感と芯が両立する無二の個性”温度”を宿すボーカルが聴き手に響く理由を説く） 本情報は、昨年11月にリリースされたメジャー2ndアルバム『DEAR MYSTERIES』を携えた全国ツアー『TOMOO HALL TOUR 2025-2026 "DEAR MYSTERIES"』のファイナルである国際フォーラム