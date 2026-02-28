リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、チャーリーXCXの来日公演を待ち侘びている宮川が『嵐が丘』をプッシュします。 参考：『嵐が丘』と『GOAT』が北米で大接戦大人向け恋愛映画＆オリジナルアニメーションの復活 ウィリアム・ワイラー、ルイス・ブニュエル、ジャック・リヴェット、アンドレ