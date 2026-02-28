V・ファーレン長崎は２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節でセレッソ大阪とホームで対戦。この一戦でMFマテウス・ジェズスが、圧巻の先制ゴールを叩き込んだ。均衡を破ったのは38分。長谷川元希からの横パスを受けたM・ジェズスは、ペナルティエリア手前の位置で迷いなく左足を一閃。強烈なグラウンダーのシュートは、無回転でブレる軌道を描きながらゴール中央へ突き刺さった。相手GKも反応するのがやっと