昨夜(2月27日夜)、熊本市でグループホームが全焼する火事があり、放火の疑いで入所者の男が逮捕されました。 きのう午後8時25分ごろ、熊本市中央区新屋敷で「住宅の2階部分から火炎が見える」などと複数の通報がありました。 警察と消防によりますと、この火事で木造2階建ての障害者のグループホーム、延べ約150平方メートルが全焼しました。 その後の警察の調べで、入所する19歳の男が火をつけ