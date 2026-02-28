28日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、リベロの齋藤麻理菜（18）が内定選手に決定したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 茨城県出身の齋藤は現在、日本ウェルネス高校の3年生。高校2年時には全国高等学校総合体育大会（インターハイ）と、JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）に出場している。身長は160センチで、