アメリカとイスラエルはイランに対する攻撃を始めたと表明しました。イランも反撃を始めたと明らかにしていて、今後、情勢のさらなる悪化が懸念されます。ワシントン支局から中継です。トランプ大統領は現地時間の28日午前2時過ぎにSNSに動画を投稿し、イランへの攻撃を始めたと明らかにしました。アメリカトランプ大統領「つい先ほど、アメリカ軍はイランで大規模な軍事作戦を開始した。しかしイランは何十年にもわたって核合意