熊本地震から10年を前にトークショーが熊本市で開かれ、プロレスラーの藤波辰爾さんが熊本城をテーマに語りました。 登場したのは城好きで知られるプロレスラー、藤波辰爾さん(72)です。 藤波辰爾さん「僕はね、石垣に頬ずりしたいぐらい石垣が好きなんですよ」 熊本地震以降も熊本城に思い寄せ、レスラーとして多くの試練を乗り越えてきた藤波さんに、被災から立ち上がろうとする熊本城を