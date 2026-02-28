熊本県益城町特産のサツマイモを多くの人に味わってもらおうと、「芋フェス」が益城町の総合体育館で開かれました。 益城町産のサツマイモをPRしようと開かれたこのイベント。会場には、イモ天などが並び、サツマイモで作った団子が特徴の郷土料理「姫だご汁」も振る舞われました。 嘉島町の小学１年生「おいしい」 中には焼き芋の夢を見て、やってきたという人も…八代市の親子「甘っ！皮ごといけますね」 会場では能登半島地