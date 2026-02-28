アメリカとイスラエルがイランに対する軍事作戦を始めたことをうけ、高市首相は石川・金沢市での講演で「危機管理に万全の体制をとっていく」と述べた。自民党総裁として28日夕方に金沢市に入った高市首相は、「空港に向けて出発しようという時にイスラエルがイランを攻撃した第一報が入り、その後、飛行機に乗る直前、どうも米軍も参戦したらしいと。それで、飛行機に乗るかどうかだいぶ迷った」と明かした。そして、「この後すぐ