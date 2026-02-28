トークショーに参加した横浜Ｍの松永元ＧＫコーチ＝日産スタジアムＪ１横浜ＭのＯＢで、元日本代表の松永成立氏（６３）が２８日、日産スタジアムでトークショーに参加した。昨年５月にマリノスのＧＫコーチを退き、公の場で話すのは９カ月ぶり。「監督の大島が強いマリノスを取り戻すと言ってくれたので、それを信じて応援したい。１日も早くタイトルを取ってほしい」とチームにエールを送った。２月から一般社団法人Ｆ・マリ