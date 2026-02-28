Image: BASICO こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。現代において、私たちがバッグに求めるのは「ロゴやブランドの権威」ではなく「長く使いたくなるスタンダードさ」ではないでしょうか。BASICOが手掛けるショルダーバッグ「messenger」は、その価値観に寄り添う一品です。上質なゴートレザーの風合いを活かしつつ、撥水性やメンテナンス性、さらに