Photo: mio 見ているだけでもきゅんとする。パシフィコ横浜で3月1日まで開催中のカメラと写真映像の祭典CP+2026で見つけたのは、フィルムカメラといえばな「Polaroid」のカラフルなインスタントカメラ。撮られている側から見えるレインボー柄と、ポップなボディカラーが本当にかわいくて。近年人気が再熱しているインスタントカメラですが、「Polaroid」は出来上がりの写真だけではなく使っ