2月28日に閉店を迎える名古屋の名鉄百貨店では、朝から別れを惜しむ大勢の客で賑わっています。 【写真を見る】名鉄百貨店きょう最後の営業日 開店前から店の前には別れを惜しむ多くの客が行列 「学生のころからずっとここで買い物を…」 メッセージカードに思いを寄せる人の姿も （名鉄百貨店・犬塚篤史本店長）「最後の一日、ともに笑顔で締めくくりましょう」 28日夜に71年の歴史に幕を下ろす、名古屋駅前の名鉄