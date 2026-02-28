ふわふわな毛並みが自慢の猫ちゃん。濡れるとあらわになった驚きのフォルムが反響を呼んでいます。話題の投稿は38万回以上表示され「水に濡れると、毛のふわふわ感がなくなってしまいますね」「なんでこんなに印象が変わるんだろう」「あらまー」とのコメントが寄せられていました。 【写真：ふわっふわの猫→『体を濡らした』結果…「もはや違う生き物やんｗ」「別猫すぎてビックリ」衝撃の『ビフォーアフター