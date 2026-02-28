暦の上では春を迎えても、気温が不安定な日々が続きます。1日の中でも寒暖差が大きくなりがち。お天気に振り回されやすい時期に便利な着こなしがレイヤード（重ね着）です。1枚単位で足し引きしやすいのに加え、組み合わせ方次第で狙い通りのイメージを呼び込めます。ミラノの人気ブランド「MSGM」の2026年春夏コレクションは絶好のお手本。新発想のレイヤード技をキャッチして、春の装いに役立てていきましょう