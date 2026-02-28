モーグルW杯第6戦フリースタイルスキー・モーグルのW杯第6戦が28日、富山・南砺市内で行われた。女子は25歳・冨高日向子（多摩大ク）が2位に入った。僅差でメダルを逃し、大粒の涙が止まらなかったミラノ・コルティナ五輪から17日。今度は笑顔があふれた。“ホーム”の声援を受けて滑走。2回目に75.31点をマーク。得点が表示されると、白い歯を見せて中継カメラにお辞儀した。75.64点で優勝したオリビア・ギアッチョ（米国）には