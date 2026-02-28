歌手の早見優が27日、自身のインスタグラムを更新。80年代アイドルが集った懐かしい4ショットをアップした。 【写真】表情まであの日に戻ってる4人マッチの顔が少年のよう 早見は「今日はマッチとよっちゃんのコンサートへ。伊代ちゃんと一緒に、5列目から観させていただきました。」と、歌手・松本伊代と「花の82年組」で足を運んだことを報告。歌手・近藤真彦とギタリストの野村義男のは大阪、愛知、福岡と続い